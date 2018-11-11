مدريد03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستقدم فريق ألافيس للمركز الثالث مؤقتا عقب فوزه على ضيفه هويسكا بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .وحقق ألافيس فوزه الرابع في آخر خمس مراحل رفعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني، .ويحل إسبانيول ضيفا على إشبيلية في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة نفسها، والتي تشهد أيضا استضافة برشلونة المتصدر لريال بيتيس، ورايو فايكانو لفياريال، وتختتم مساء باستضافة سلتا فيغو لريال مدريد.// انتهى //19:44ت م0203