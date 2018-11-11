رياضي / الدوري الإسباني : ألافيس يفوز على هويسكا
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
مدريد03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
تقدم فريق ألافيس للمركز الثالث مؤقتا عقب فوزه على ضيفه هويسكا بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .
وحقق ألافيس فوزه الرابع في آخر خمس مراحل رفعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني، .
ويحل إسبانيول ضيفا على إشبيلية في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة نفسها، والتي تشهد أيضا استضافة برشلونة المتصدر لريال بيتيس، ورايو فايكانو لفياريال، وتختتم مساء باستضافة سلتا فيغو لريال مدريد.
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19:44ت م
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