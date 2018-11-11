لندن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأهدر فريق تشيلسي نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب تعادله السلبي أمام ضيفه إيفرتون اليوم ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة .ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي ، صاحب المركز الثاني الذي يواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق من اليوم، وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر مؤقتا ، وارتفعرصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //19:44ت م0204