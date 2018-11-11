رياضي / الدوري الإنجليزي : تشلسي يتعادل مع إيفرتون
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
لندن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
أهدر فريق تشيلسي نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب تعادله السلبي أمام ضيفه إيفرتون اليوم ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة .
ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي ، صاحب المركز الثاني الذي يواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق من اليوم، وبفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر مؤقتا ، وارتفع
رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة في المركز التاسع.
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19:44ت م
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