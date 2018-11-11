عام / السودان تشارك في مؤتمر دولي حول ليبيا بايطاليا
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
الخرطوم 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
تشارك السودان في مؤتمر بمدينة باليرمو جنوب إيطاليا، حول ليبيا بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والذي يعقد غداً الأثنين .
وسيرأس الوفد السوداني في المؤتمر وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد احمد ، الذي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية ، يلتقي خلالها بوزير الخارجية الإيطالي وموفد الأمين العام للأمم المتحدة ، إضافة إلى عدد من نظرائه من دول الجوار الليبي.
وسيناقش المؤتمر الأوضاع بليبيا وكيفية تسريع وتفعيل عملية التسوية السياسية ، إضافة إلى مسائل أخرى ذات الصلة بالجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.
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19:48ت م
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