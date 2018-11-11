الخرطوم 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستشارك السودان في مؤتمر بمدينة باليرمو جنوب إيطاليا، حول ليبيا بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والذي يعقد غداً الأثنين .وسيرأس الوفد السوداني في المؤتمر وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد احمد ، الذي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية ، يلتقي خلالها بوزير الخارجية الإيطالي وموفد الأمين العام للأمم المتحدة ، إضافة إلى عدد من نظرائه من دول الجوار الليبي.وسيناقش المؤتمر الأوضاع بليبيا وكيفية تسريع وتفعيل عملية التسوية السياسية ، إضافة إلى مسائل أخرى ذات الصلة بالجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.// انتهى //19:48ت م0205