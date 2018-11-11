القاهرة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسائر قدرها 9ر4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 01ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وخسر مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ما نسبته 18ر1 % ليغلق عند مستوى 89ر13570 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 05ر0 % مسجلًا 44ر702 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنحو 23ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 2ر1756 نقطة.// انتهى //19:54ت م0206