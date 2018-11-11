الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسعقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الشهري الأول بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بالعاصمة الرياض بحضور مساعد رئيس اللجنة خليل جلال وبمشاركة 22 حكمًا للساحة.وتركّز البرنامج الذي استمر لمدة يومين واختتم أمس السبت على قياس اللياقة بشكل علمي مشتملًا على قياس المسافة، وعدد نبضات قلب المشاركين، تحت إشراف المدرب الجزائري المختص نذير بن خليفة، وساعده المدربان الوطنيان بندر السعلو وعبدالرحمن المالكي.وفي الجانب النظري تم إجراء اختبارات في القانون، وحالات الفيديو، وقياس التركيز بإشراف خليل جلال والمحاضرين يوسف ميرزا وعبدالمحسن الزويد.وأكد مساعد رئيس لجنة الحكام خليل جلال من جانبه على أهمية تحمل المسؤولية في الفترة المقبلة، والعمل بشكل جدي للنهوض بالمستوى العام للتحكيم من خلال التكيف مع البرامج الموضوعة من اللجنة .// انتهى //20:08ت م0207