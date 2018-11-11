الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسنظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ورشة عمل تحت عنوان "أساليب التشجيع العالمية ومحاكاتها محليًا"، بحضور رؤساء روابط مشجعي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورؤساء مجالس الجماهير.وافتتحت الورشة التي قدمها المنسق العام للمنتخب محمد الحميد ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد فهد الشمسان، بكلمة لعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية أضواء العريفي عبّرت فيها عن سعادتها بحضور ممثلي الأندية في ورشة العمل، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الجماهير كونهم جزء أساسي ومهم من منظومة لعبة كرة القدم .وثم فتح باب النقاش بين رؤساء روابط مشجعي الأندية، ورؤساء مجالس الجماهير حسب جدول الأعمال .وتم خلال الورشة الاتفاق على ابتعاث المشاركين إلى أحد الأندية الأوروبية وعقد ورشة عمل مشتركة والاطلاع على تجربتهم في تنظيم المدرجات وأساليب التشجيع المتبعة عالميًا.// انتهى //20:16ت م0209