عدن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحثّ نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر، على مضاعفة الجهود وتنفيذ المهام العسكرية والمدنية والعمل بتفانٍ لاستكمال التحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة.جاء هذا في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن اللواء العكيمي واللواء الأحمر عقب يوم على انطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية برط العنان في الشمال الغربي لمحافظة الجوف.وأكد نائب رئيس الجمهورية اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي ومتابعته لسير الأوضاع في المحافظة وتوجيهاته بتلمس أحوال المقاتلين وقيام السلطة المحلية بتنفيذ واجباتها في المناطق المحررة وتلبية متطلبات السكان.وأطلع العكيمي والأحمر الفريق محسن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على جهود التنسيق والمتابعة ووضع الخطط العسكرية والأمنية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.// انتهى //20:36ت م0212