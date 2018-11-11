برشلونة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستلقى فريق برشلونة خسارة كبيرة من ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف اليوم في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .ورغم الخسارة ظل برشلونة، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم بالصدارة برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل مواجتهما المرتقبة في المرحلة القادمة للمسابقة، التي ستجرى بالعاصمة مدريد ، وارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.// انتهى //20:42ت م0213