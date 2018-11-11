رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الهلال يحقق فوزه التاسع على التوالي ويعزز صدارته
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
حقق فريق الهلال فوزه التاسع على التوالي محققاً العلامة الكاملة اليوم على حساب فريق الوحدة بثلاثة أهداف دون رد ، ومعززا صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة .
وسجل أهداف الهلال سلمان الفرج في الدقيقة 18 ، وكارلوس إدواردو بالدقيقة 29 ، وسالم الدوسري في الدقيقة 47 ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.
ويلتقي الهلال في الجولة المقبلة مع الفيصلي يوم 24 من الشهر الجاري ، فيما يلتقي الوحدة مع الباطن يوم 22 من الشهر الجاري .
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21:11ت م
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