الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق الهلال فوزه التاسع على التوالي محققاً العلامة الكاملة اليوم على حساب فريق الوحدة بثلاثة أهداف دون رد ، ومعززا صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة .وسجل أهداف الهلال سلمان الفرج في الدقيقة 18 ، وكارلوس إدواردو بالدقيقة 29 ، وسالم الدوسري في الدقيقة 47 ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.ويلتقي الهلال في الجولة المقبلة مع الفيصلي يوم 24 من الشهر الجاري ، فيما يلتقي الوحدة مع الباطن يوم 22 من الشهر الجاري .// انتهى //21:11ت م0215