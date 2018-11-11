الخرطوم 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسسلمت بعثة حفظ السلام الدولية بدارفور "يوناميد" 4 مواقع ميدانية لها للحكومة السودانية منذ 30 أكتوبر وحتى الأسبوع الماضي، ضمن إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن، وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2429). وسلمت البعثة في 8 نوفمبر رسمياً موقعها الميداني في أمبرو بشمال دارفور الى حكومة السودان.وحضر عملية التسليم، بحسب بيان صادر عن اليوناميد اليوم، مسؤولون حكوميون وممثلو "يوناميد".وتعتزم البعثة تخفيض القسم الشرطي والمدني ليتم الانسحاب النهائي بحلول العام 2020م، حيث أكملت "يوناميد" منذ سبتمبر 2017 الانسحاب من 11 موقعاً في دارفور على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو من ذات العام بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة.// انتهى //21:13ت م0216