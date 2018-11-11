الخرطوم 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسبدأت في الخرطوم اليوم اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ورومانيا.وترأس الاجتماع من الجانب السوداني الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي السفيرة الهام أحمد إبراهيم، ومن الجانب الروماني مدير عام إدارة الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الرومانية السفير رادو قابريال سافتا.وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث العلاقات في الجوانب السياسية والاقتصادية فضلًا عن التعاون المشترك في مجالات الزراعة والاتصالات والتعليم العالي، كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود السودان في إقرار اتفاق السلام بين الفرقاء في دولة جنوب السودان ومبادرة اتفاقية سلام جمهورية أفريقيا الوسطى التي تأتي دعما لمبادرة الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.// انتهى //21:14ت م0217