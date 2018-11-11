واشنطن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان .وذكر بيان صادر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الجانبين ناقشا التعاون الأمريكي الفرنسي في حل التحديات الأمنية العالمية ودعم الجانبان لتقوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا السبل التي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا من خلالها العمل معا لمواجهة السلوك الإيراني الخبيث، ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والعمل على دفع اتجاهات الحل السياسي للأزمة في سوريا.// انتهى //21:15ت م0218