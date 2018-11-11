المنامة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين والشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:26ت م0219