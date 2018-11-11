القاهرة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، أمين عام رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية أحمد عبد الرحمن محمد.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي في تصريح له، أن اللقاء تناول كيفية العمل على الاستفادة من الدور الذي تقوم به جمعيات الصداقة العربية الصينية في تدعيم العلاقات بين الدول العربية والصين بشكل عام.وأشار إلى أن أمين عام الرابطة عرض خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي تضطلع بها الرابطة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات العربية - الصينية على المستوى الشعبي، فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية على التأكيد على أهمية هذه الأنشطة، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات الدول العربية بالصين، ووجود مبادرات هامة ترمي لتحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.//انتهى//21:40ت م0220