القاهرة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق حرس الحدود على فريق الإسماعيلي، بهدف دون مقابل خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبذلك يرفع حرس الحدود رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //21:41ت م0221