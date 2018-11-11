تبوك 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك اليوم، دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم, بحضور 50 متدرباً, وذلك بمركز تدريب الهيئة .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي , أن الدورة التي تستمر على مدى يومين تستهدف منسوبي هيئة الهلال الاحمر ووزارة الصحة بمنطقة تبوك.وأشار إلى أن المركز ينظم يوم الثلاثاء القادم دورة تدريبية أخرى تستمر ثلاثة أيام عن دعم حياة المصاب قبل المستشفى، تستهدف منسوبي الهلال الأحمر بالمنطقة.// انتهى //21:43ت م0222