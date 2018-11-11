عدن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والتعامل بإيجابية مع دعوته لعقد دورة المشاورات القادمة قبل نهاية العام الحالي.جاء هذا خلال لقاء جمع الوزير اليماني مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وبحثا فيه تطورات العملية السياسية في اليمن.ودعا وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد المفاوض، المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران للاستجابة لدعوات السلام وإبداء الجدية تجاه المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جانبه، أكد السفير الروسي ثبات موقف بلاده الداعم الحكومة الشرعية ودعم جهود المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.// انتهى //21:47ت م0223