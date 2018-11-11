الكويت 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، وزير الخارجية العراقي الدكتور محمد علي الحكيم، الذي يزور الكويت حالياً.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما، كما جرى التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //21:54ت م0224