الداير بني مالك 03 ربيع الأول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018م واسدشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة ، شعار وهوية مهرجان البن السادس المزمع إقامته بالمحافظة ، خلال استقباله بمقر المحافظة اليوم رئيس المهرجان ورؤساء اللجان المنظمة .واستعرض محافظ الداير بني مالك خلال اللقاء خطط واستعدادات اللجان المعنية بإدارة المهرجان واستمع لعرض من رئيس اللجنة المنظمة مفرح بن مسعود المالكي عن مراحل عمل اللجان ومراحل الإنجاز في تجهيز وتهيئة المقر ، إلى جانب بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بترتيبات المهرجان واستكمال كافة الترتيبات .وأكد ابن لبدة أن مهرجان البن السادس يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، للاهتمام بالبن والعمل على تطوير زراعته ودعم المزارعين وحثهم على المزيد من الاهتمام ، موضحاً أن دعم شركة "أرامكو " لمزارعي البن ودراسة تبني مشروعاته المستقبلية لتطوير زراعته من قبل عدة جهات ، يعد مؤشرا قويا على نجاح المنتج ، مرجحاً أن يكون مصدرا اقتصاديا قويا للمحافظة وللوطن ككل ، نظرًا لجودة المنتج العالية .وأضاف إن المهرجان السادس للبن ، سيكون مختلفاً عن النسخ السابقة ، من خلال تنوع الفعاليات والبرامج فضلا عن التعريف بالمحافظة ومراكزها ، وما تزخر به من مقومات زراعية وسياحية متميزة تستحق الزيارة والعناية .// انتهى //22:21ت م0225