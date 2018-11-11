عدن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسطالب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدم الصمت على جرائم المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في الحديدة والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية وتحويل المستشفيات والأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المسؤول اليمني جدد خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانس راوخنشتاين والوفد المرافق له، حرص الحكومة على سلامة المدنيين في كل مناطق اليمن وخاصة في المناطق التي يحتدم فيها القتال.ودعا رئيس الوزراء اليمني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على مليشيا الحوثي بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا، مؤكداً على دعم الحكومة اليمنية لكل مهام الصليب الأحمر بما من شأنه إنجاح مهامها في خدمة المتضررين من الحرب.من جهته، أعرب وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أمله في أن يحل السلام باليمن في أقرب وقت.// انتهى //22:42ت م0227