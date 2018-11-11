الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساستضافت ديوانية الكُتَّاب التابعة للجمعية السعودية لكُتَّاب الرأي مع بدء نشاطها مساء اليوم، معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في لقاء مع مجموعة من كُتاب الرأي الأعضاء في الجمعية.وأجرى معالي وزير الإعلام حوارًا مع الكُتَّاب حول الأحداث الجارية، وتناول الحوار تأثير كتَّاب الرأي في الرأي العام، ودورهم في تعزيز استقرار المجتمع، وتبني قضاياه، والتصدي للتحديات الراهنة في المنطقة.// انتهى //22:44ت م0229