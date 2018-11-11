الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق النصر فوزا على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وجاء هدفا النصر عن طريق جوليانو دي باولا في الدقيقة 32 ونور الدين امرابط في الدقيقة 68 ، فيما سجل سعيد الربيعي هدف الاتفاق في الدقيقة 81.ورفع النصر رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.وكان الفيحاء حقق فوزًا على ضيفه الاتحاد 2 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ليكون رصيد الفيحاء 10 نقاط في المركز العاشر فيما توقف رصيد الاتحاد عند نقطتين في المركز الأخير .يذكر أن مباريات الجولة التاسعة انطلقت الخميس الماضي ، بإقامة 3 مباريات جمعت الباطن مع الفتح 2-2 ، والفيصلي مع الشباب 0-0 ، وأحد أمام الحزم 3-3 ، وأقيمت الجمعة مباراة واحدة جمعت الأهلي مع القادسية التي حسمها الأخير بالفوز 2-0 ليرفع القادسية رصيده لـ 7 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.يذكر أن لجنة المسابقات اتخذت قرارا بتأجيل مباراة الرائد والتعاون إلى وقت لاحق بسبب وجود أعمال صيانة في أرضية ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ببريدة.// انتهى //22:46ت م0231