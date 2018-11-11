الأحساء 03 صفر 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسأقام سجن محافظة الأحساء اليوم حفلاً تكريمياً للجهات الداعمة والمشاركة في برامج وأنشطة السجن، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وعدد من المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية ورجال الأعمال وذلك في فندق الانتركونتنتال في الهفوف.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى مدير سجن الأحساء العقيد جاسر العتيبي كلمة أكد فيها دور سجن المحافظة في تهيئة البيئة وتقديم الخدمات التعليمية للنزيل التي تسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم والإدراك لديه من خلال شراكات مع إدارة التعليم بالمحافظة وجامعة الملك فيصل وكلية الشريعة بالأحساء لكي يتمكن النزلاء من مواصلة تعليمهم بمختلف المراحل ، معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية والداعمين والمساهمين في برامج وأنشطة السجن الذي كان لها دور كبير في تحقيق النجاح والتميز لدى النزلاء .وتوالت فقرات الحفل التي تضمنت عرضاً وثائقيا وكلمة النزلاء ، ثم تكريم الرعاة والشركاء والداعمين بدروع تذكارية من أعمال نزلاء سجن محافظة الأحساء.‫//انتهى//‬23:00ت م0233