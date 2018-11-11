لندن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسعزز فريق مانشستر سيتي حامل اللقب صدارته بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .واستعاد مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 32 نقطة ، وبفارق نقطتين عن ليفربول الذي تصدر مؤقتا ، في حين تراجع تشلسي إلى المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر بتعثره وتعادله سلباً أمام ضيفه إيفرتون .وتعادل ارسنال مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد ارسنال 24 نقطة بالمركز الخامس ، والفريق الثاني برصيد 16 نقطة بالمركز الحادي عشر .// انتهى //23:28ت م0234