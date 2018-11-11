رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوزه على يونايتد
الأحد 1440/3/3 هـ الموافق 2018/11/11 م واس
لندن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واس
عزز فريق مانشستر سيتي حامل اللقب صدارته بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
واستعاد مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 32 نقطة ، وبفارق نقطتين عن ليفربول الذي تصدر مؤقتا ، في حين تراجع تشلسي إلى المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر بتعثره وتعادله سلباً أمام ضيفه إيفرتون .
وتعادل ارسنال مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد ارسنال 24 نقطة بالمركز الخامس ، والفريق الثاني برصيد 16 نقطة بالمركز الحادي عشر .
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23:28ت م
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