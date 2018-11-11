الرياض 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسينطلق غداً الاثنين معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عامًا الإعدادي في جدة، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (22) لاعبًا، وهم : أمين بخاري، وحسين النخلي، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وعبدالباسط هندي، وعبدالله مجرشي، ويوسف الحربي (من النادي الأهلي)، وحمد هوساوي، وعبدالرحمن اليامي، وعمر العودة (من نادي الفيحاء)، وحسين قاسم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وأيمن الحجيلي، وعبدالله الشنقيطي (من نادي الأنصار)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وراكان الشملان، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وعلي الأسمري (من نادي أحد)، وأنس زباني (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، ورمزي صولان (من نادي الفيصلي)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة).وسيجري الأخضر مساء غدٍ أولى حصصه التدريبية، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، على أن يلاقي منتخبي عمان وفلسطين وديًا خلال فترة المعسكر.مما يذكر ، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل .// انتهى //23:34ت م0235