القاهرة 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واستعادل فريقا وادي دجلة والمصري البورسعيدي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 12 نقطة في المركز الـ14، ورصيد وادي دجلة إلى 15 نقطة في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق بتروجيت مع ضيفه انبي بدون أهداف باستاد السويس في إطار مباريات نفس الجولة، ليصبح رصيد انبي 14 نقطة في المركز العاشر، ورصيد بتروجيت 11 نقطة في المركز الـ17.// انتهى //00:07ت م0236