جيزان ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٨م واساختتمت اليوم فعاليات الندوات التي نظمها فرع وزارة الشؤون الأسلامية والدعوة والإرشاد بجازان بمختلف محافظات المنطقة تحت عنوان "التحذير من التنظيمات والأفكار الضالة وخطرها على المجتمع " ، بندوة أقيمت بجامع مطاعن شيبة بمحافظة هروب.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن الندوة تأتي ضمن ندوات نفذت بمختلف محافظات منطقة جازان لتبيان مخططات الجماعات الإرهابية والأفكار الهدامة ودعوة المجتمع للحذر من تلك التنظيمات وما تتبناه وتدعو إليه من أفكار ومبادئ وسلوكيات لا تمت للدين بصلة ، معرباً عن شكره لكل من شارك في تنفيذ تلك الندوات التي تجاوز عددها "١٦" ندوة.من جانبه أكد مساعد المدير العام للفرع موسى بن سليمان خبراني أهميةً مثل هذه الندوات التي تقام في محافظات المنطقة ، لتعريف العامة بتلك التنظيمات وما تسعى لبثه من سموم وأفكار ومعتقدات باطلة.//انتهى//00:24ت م0238