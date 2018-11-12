تبوك 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني, اليوم , الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ولقاح البكتيريا العقدية الرئوية, بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك بمقر المحافظة.وأوضح مدير مستشفى البدع عبدالله بن محمد التويم أن الحملة تستهدف العاملين الصحيين بالمنشآت الصحية، والنساء الحوامل، الذين يعانون الأمراض المزمنة كمرضى السكري والقلب والمصابين بالأمراض الصدرية وغيرها، إضافة إلى الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات وكبار السن والمخالطين لهذه الفئات .وأضاف أن الدراسات أفادت بأن تطعيم الإنفلونزا يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويقلل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة بنسبة 70 إلى 90 بالمئة, مؤكداً أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل حماية ضد الأنفلونزا ومضاعفاتها ، ويُساعد أيضًا على منع انتشار الإنفلونزا من شخص لآخر، كما أن التطعيم يعد الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإنفلونزا أو مضاعفاته ، ويمكن إعطاء التطعيم لأي شخص من عمر 6 أشهر فما فوق.وبين التويم أن التطعيمات متاحة بالمستشفى ، وفي كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.// انتهى //00:26ت م0239