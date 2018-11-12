بوينس أيرس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق ريفر بلايت التعادل بصعوبة على أرض غريمه التقليدي بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما اليوم في ذهاب الدور النهائي من مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.وكان اللقاء مقررا أمس السبت لكنه تأجل 24 ساعة بسبب الأمطار في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.ونجح ريفر بلايت في قلب تخلفه مرتين ليخرج بتعادل ثمين قبل مباراة الإياب على ملعب مونومونتال في 24 من الشهر الحالي .يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية إعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو .وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في ديسمبر المقبل .// انتهى //00:43ت م0240