خانيونس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واساستشهد اليوم خمسة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس.وأكدت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، عن وصول خمسة شهداء وسبع إصابات جراء القصف الإسرائيلي على بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان في غزة، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع "أف16"، و"أباتشي"، وطائرات دون طيار، قصفت بعشرات الصواريخ المناطق الشرقية لجنوب القطاع، وتحديدًا شرق عبسان وخزاعة ومنطقة الفخاري شرق خان يونس.// انتهى //00:45ت م0241