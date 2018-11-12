لندن 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسحقق الياباني كي نيشيكوري فوزًا مفاجئًا على السويسري المخضرم روجي فيدرر 7-6 (7-4) و6-3، اليوم الأحد في لندن، في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين هذا الموسم.وكان فيدرر بلغ نصف نهائي دورة باريس الأسبوع الماضي وقدم أداءً رفيعًا أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يخسر أمامه بصعوبة، لكنه لم يكن بنفس المستوى في مواجهة نيشيكوري، إذ ثأر الياباني لخسارته أمام فيديرر في ربع نهائي دورة باريس الأسبوع الماضي وقبلها بأسبوع في الدور ذاته في دورة شنغهاي.ويغيب عن البطولة الإسباني رافايل نادال الذي خضع لعملية جراحية في كاحله مطلع الأسبوع الحالي، والبلغاري غريغور ديميتروف حامل اللقب الموسم الماضي والذي فشل في التأهل هذه المرة.// انتهى //02:08ت م0242