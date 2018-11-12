باراديس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسلقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الحرائق التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأصدرت السلطات أوامر بالإخلاء ل 250 ألف شخص في منطقة واسعة قرب عاصمة الولاية ساكرامنتو.ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في طرفي الولاية من مقاطعة بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا والتي ساهمت الرياح في تأجيجها واتساع نطاقها بسرعة.وأصبحت الحرائق التي اندلعت الخميس الأكثر تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا مع اشتعال أكثر من 6700 مبنى بينها مستشفى ومنازل في مدينة باراديس، التي تأوي 27 ألف نسمة شمال ساكرامنتو.و أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن النيران أتت حتى الآن، على أربعين ألفًا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على 20 % منها.// انتهى //03:09ت م0243