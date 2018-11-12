طرابلس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، وفد وزارة الخارجية الأمريكي لمؤتمر باليرمو.وقالت البعثة إن نائب وزير الخارجية الأمريكي السفير ديفيد ساترفيلد أعرب عن تقديره لدور البعثة الأممية في تعزيز وقف إطلاق النار في طرابلس ودعمها الملتقى الوطني كعملية يقودهاويمسك بزمامها الليبيون وإجراء انتخابات ذات مصداقية.ويأتي هذا اللقاء عشية انعقاد مؤتمر باليرمو في إيطاليا، لمحاولة إيجاد حل للأزمة الليبية.// انتهى //03:39ت م0244