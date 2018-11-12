طرابلس 03 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11 نوفمبر 2018 م واسالتقى الممثل الخاص ‎للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم، مع مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية، لبحث العملية السياسية في ليبيا.وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر بيان صحفي إن ممثل الأمم المتحدة التقى مساعد وزير الخارجية المصري و مدير دائرة الشؤون الليبية السفير محمد أبوبكر ، و نائب مساعد وزير الخارجية المصري ونائب مدير إدارة ليبيا السفير طارق دحروج ، على هامش مؤتمر ‎باليرمو المعني بليبيا في إيطاليا.ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر باليرمو في إيطاليا، غدًا الاثنين، بمشاركة مصر وحضور عدد من المسؤولين البارزين للدول المعنية بالأوضاع في ليبيا.// انتهى //04:05ت م0245