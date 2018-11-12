الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم، حائل ), كذلك على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة .كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، و ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي و الأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002