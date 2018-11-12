الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل مبعوث رئيسة وزراء بريطانياأمر ملكي بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجاتفيصل بن بندر يطلع على تقرير الجوازاتأمير نجران يعزي ذوي الشهيد آل سعد.. يوجه باستئناف الدراسة في 31 مدرسةالفالح: خفض إنتاج النفط احتمال غير مؤكدالـمملكة تسدد حصتها لدعم ميزانية فلسطينالربيعة يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في اليمنحساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستحقي الدفعة 12انطلاق أعمال ملتقى «أبوظبي» الاستراتيجي الخامسمقاتلات التحالف تساند تقدم الجيش اليمني وتقصف تجمعات الانقلابيينمصرع 450 حوثياً في الحديدة خلال عشرة أيّاماحتجاجات الحقوق تعم إيرانمحاكمات دولية تطارد «تنظيم الحمدين»// يتبع //06:04ت م0003