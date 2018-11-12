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الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا
أمر ملكي بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات
فيصل بن بندر يطلع على تقرير الجوازات
أمير نجران يعزي ذوي الشهيد آل سعد.. يوجه باستئناف الدراسة في 31 مدرسة
الفالح: خفض إنتاج النفط احتمال غير مؤكد
الـمملكة تسدد حصتها لدعم ميزانية فلسطين
الربيعة يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن
حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستحقي الدفعة 12
انطلاق أعمال ملتقى «أبوظبي» الاستراتيجي الخامس
مقاتلات التحالف تساند تقدم الجيش اليمني وتقصف تجمعات الانقلابيين
مصرع 450 حوثياً في الحديدة خلال عشرة أيّام
احتجاجات الحقوق تعم إيران
محاكمات دولية تطارد «تنظيم الحمدين»
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