وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( لاحل سوى في الشرعية ): ونحن نرى ونسمع عن تقدم قوات الشرعية اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي لتحرير آخر الأراضي اليمنية التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي إبان انقلابها على الدولة، بل وتكاد تصل قوات الشرعية إلى معاقل الحوثي في صعدة ومران.فإن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية يخطط لها الحوثي وأعوانه من نظام الملالي ومليشيا حزب الله بتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى والذي يحتوي على ما يقارب مليون برميل من النفط الخام ما قد يتسبب بكارثة بيئية واقتصادية ليس على اليمن فقط بل على جميع دول المنطقة.و واصلت : وإذا كانت قوات التحالف العربي قدمت كامل مساندتها ودعمها للشرعية عسكريا وللشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإنسانيا، فإن مساهمة المجتمع الدولي الذي يزعم خوفه على الشعب اليمني ضرورية وملحة لكبح جماح التمرد الحوثي ومغامراته الطائشة، إذا كان صادقا فعلا في تصريحاته ومواقفه.وختمت : فالمتابع للأحداث يرى أن كل تدخل أممي لا يكون إلا لإنقاذ مليشيا الحوثي من الهزيمة العارمة التي تتربص بها، بينما لا نراه يقدم شيئا إلى الشعب اليمني وسبل إنقاذه من هيمنة وطغيان الحوثيين على ملامح الحياة وجندوا كل شيء لتنفيذ أجندات طهران في المنطقة.// انتهى //06:04ت م0005