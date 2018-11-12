طوكيو 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 98ر33 نقطة، أو 15ر0%، ليصل إلى 23ر22284 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 10ر1 نقطة، أو 07ر0%، ليصل إلى 08ر1674 نقطة.// انتهى //07:06ت م0006