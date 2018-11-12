طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على انطلاق مؤتمر بالريمو بجزيرة صقلية الإيطالية بمشاركة الأطراف الليبية والبعثة الأممية ودول الجوار وجامعة الدول العربية وعدد كبير من مسؤولين و وزراء عرب وأفارقة ودول غربية مهتمة بالشأن الليبي وذلك من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية ورسم خريطة مستقبلية للأزمة الليبية في ضوء إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن.ونقلت تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أن المجلس التزم بمخرجات إعلان باريس الصادر يوم 25 مايو الماضي، معربًا عن أمله في أن يساهم المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.ونوهت إلى لقاء الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية، لبحث العملية السياسية في ليبيا قبيل انطلاق مؤتمر باليرمو.وتطرقت صحف ليبيا إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها لخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بخصوص إنهاء الأزمة في ليبيا.// انتهى //07:30ت م0007