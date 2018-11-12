‏الباحة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسيقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي غداً، أصبوحة أدبية شبابية يحييها مجموعة من شباب المنطقة، تحت عنوان "نبض الوطن في قلوب الشباب"، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وبالشراكة مع تعليم الباحة.وتأتي الأصبوحة التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا في قاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي، في إطار برنامج النادي الشبابي "أمننا في شبابنا"، وذلك تعزيزًا لحب الوطن وتنميةً للمواهب الإبداعية.// انتهى //08:17ت م0009