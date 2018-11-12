‏الباحة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسعقدت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمرالسعودي بمنطقة الباحة أمس، دورة في الإسعافات الأولية موجهة للسائقين العاملين في الميدان .وبين المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن الدورة تأتي وفق الخطط المعدة من الهيئة التي تلزم جميع السائقين العاملين بالميدان لدورة ضمن برنامج الأمير نايف للإٍسعافات الأولية .من جانبه بين مدير عام فرع الهيئة بالباحة خالد بن محمد الغامدي،جميع فئات المجتمع إلى الاستفادة من الدورات التي تقدمها الهيئة عبر برنامج الأمير نايف من خلال الرابط https://training.srca.org.sa .// انتهى //08:23ت م0010