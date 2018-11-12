الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل المجمعة وسدير والأرطاوية وحريملاء والمجاورة لها.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.

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