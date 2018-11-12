نجران 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية التربية للطالبات بجامعة نجران أمس، مسابقة متنوعة حملت شعار " كوني نجمة"، استهدفت من خلالها طالبات الكلية بمختلف برامجهم العلمية، التي تتضمن "قسم التربية الخاصة، وقسم رياض الأطفال، والاقتصاد المنزلي، وقسم علم النفس".وهدفت المسابقة إلى تنمية التميز والإبداع الذاتي لدى طالبات الكلية وتشجيعهن على إبراز مواهبهن وتنميتها، ودعم الكلية لهن من خلال إبرازهن وتحفيزهن على تطويرها.وتضمنت فقرات المسابقة طرح أسئلة علمية في مجال التخصص، وأخرى ثقافية، إضافةً إلى تقديم مشاركات الطالبات في الأنشطة غير المنهجية كمعيار في تقييم المسابقة، التي تخضع للعرض على لجنة تحكيم مكونة من عدد عضوات هيئة التدريس من كل برنامج.// انتهى //10:03ت م0025