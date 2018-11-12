سان فرانسسكو 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسسقطت مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين بسبب عطل فني اليوم.وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طاقم عمل المقاتلة اف ايه 18 كان يقوم "بعمليات روتينية" عندما اضطرا للقفز بالمظلة من المقاتلة.وأضاف البيان" انتشلت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لحاملة الطائرات "يو اس اس رونالد ريجان" الطيارين على الفور وجرى إعادتهما للسفينة للخضوع للفحص الطبي.وأوضح البيان أن الطيارين بحالة جيدة.يشار إلى أن الأسطول السابع الأمريكي الذي تعد حاملة الطائرة "ريجان" جزءًا منه، شارك في عدة عمليات مؤخرًا في المياه الآسيوية. وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما.// انتهى //10:14ت م0026