ليما 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزارة الداخلية في بيرو اليوم، مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح، إثر انحراف حافلة تقل فريقًا لكرة القدم من طريق على مرتفع وسقوطها وسط الغابات.وقالت الوزارة "إن الضحايا هم سائق الحافلة و 6 لاعبين، وأن الحافلة كانت تقل 35 راكبًا، ووقع الحادث قرب مدينة تشاتشابوياس شمال البلاد".من جانبه، أشار مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري، إلى وقوع حوادث كثيرة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق.// انتهى //10:16ت م0027