جيزان 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستنظم غرفة جازان ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال غدًا, برنامجًا تدريبيًا بعنوان "من الابتكار إلى الاستثمار", وذلك بمسرح الغرفة.ويتضمن البرنامج العديد من المحاور التدريبية حول آلية الإبداع والابتكار للمشروعات الصغيرة ومقومات نجاح الأعمال التجارية، وتمويل الملكية الجماعية والمزايا التنافسية للمشاريع، فضلًا عن التعريف بخدمات مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //10:20ت م0028