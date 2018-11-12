الرباط 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بباريس، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة 11 نوفمبر 1918، التي أنهت الحرب العالمية الأولى، والتي جرت بمشاركة العشرات من رؤساء الدول والحكومات.وتطرقت الصحف إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ينعقد اليوم في بالريمو بجزيرة صقلية الإيطالية، بمشاركة الأطراف الليبية، والبعثة الأممية، والدول المهتمة بالشأن الليبي وذلك من أجل إيجاد حل للأزمة، ورسم خريطة مستقبلية للأزمة الليبية في ضوء إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن.وتابعت الأوضاع الميدانية في اليمن، مشيرة إلى أن المعارك تشتد في مدينة الحديدة بين القوات اليمنية الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي والميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران التي تكبدت خسائر كبيرة في هذه المعارك.وتحدثت الصحف عن مخلفات الفيضانات والسيول الأخيرة التي اجتاحت مناطق في الأردن بسبب الأمطار الغزيرة .واهتمت الصحف بالاجتماع الدولي الذي انعقد بموسكو حول أفغانستان، من أجل المساهمة في بدء حوار بين كابل وحركة "طالبان" والبحث عن حلّ سلمي للنزاع.// انتهى //10:29ت م0029