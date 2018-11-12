الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسعقدت المنظمة الكشفية العالمية ممثلة في لجنة التقييم العالمية بإدارة الدعم GSAT أمس، اجتماعا بأعضاء أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية، بمقرها الرئيس في الرياض لمناقشة مراحل التقييم النهائية باستخدام أداة التقييم العالمية "جيسات" التي تبنتها المنظمة الكشفية العالمية لتقييم الدول الأعضاء.وناقش الاجتماع الأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم "جيسات" لأفضل الممارسات، التي يًركز البعد الأول فيها على المتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، ويركز البعد الثاني على نظام الحوكمة، ثم التركيز على إطار العمل الاستراتيجي للجمعية، ويركز البعد الرابع على الإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة، ويتضمن البعد السادس الراشدين في الحركة الكشفية، والبعد السابع تخصيص الموارد والضوابط المالية، والبعد الثامن على برامج الشباب، والبعد التاسع على تنمية العضوية في الحركة، والبعد العاشر على التقدم المستمر للحركة.كما تم خلال الاجتماع مراجعة ومناقشة معايير التقييم العالمية وجميع محاورها وبنودها لتحقيق الجودة الشاملة، والاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الجمعية وجهودها في مجال الجودة باستخدام أداة التقييم العالمية، وما قامت به في تعزيز نقاط القوة والفرص المتاحة للدعم والتحسين، وأهم الأولويات ومجالات العمل المستقبلية لتعزيز القدرات.// انتهى //10:37ت م0031