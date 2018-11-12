مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، المشروعات المقامة بالمسجد الحرام ،واطلع على سير العمل في باب الملك عبدالعزيز.وحث المهندسين والعاملين بالمشروع على تسريع وتيرة العمل والإنجاز مع الحرص على الجودة والاتقان ،لينعم قاصدي بيت الله العتيق بمجمل الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم في أداء مناسكهم .// انتهى //10:55ت م0035