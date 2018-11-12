بيروت 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء التشاؤوم التي سادت الساحة السياسية بعد المواقف التي أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة في ظل تحذير المسؤولين من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي في حال استمر تأخير تشكيل الحكومة.وتحدثت عن استشهاد 6 فلسطينيين أمس في عدوان إسرائيلي مفاجىء وقصف بعشرات الصواريخ اطلقتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة.وأشارت إلى احتدام القتال في مدينة الحديدة اليمنية مع تحول المعارك الدائرة بين الجيش الوطني مدعوما بالتحالف العربي والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى قتال شوارع وذلك وسط عاصفة من الإنشقاقات في صفوف الميلشيات الانقلابية على مستوى القيادات العليا مع توقعات بالمزيد منها.وأوردت نبأ اندلاع معارك عنيفة في منطقة جاغوري بولاية غزنة جنوب شرق أفغانستان بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طلبان مما أدى إلى مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية و10 مدنيين.ولفتت صحف لبنان إلى كشف إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية الألمانية عن مؤامرة كانت تحضر داخل صفوف الجيش الألماني للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات ووجوه سياسية في البلاد.// انتهـى //10:58ت م0036